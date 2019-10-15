شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فرع لـ «مارين فارما» في ميناء الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365” افتتح الشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، نائب رئيس مجموعة الفجيرة الوطنية، صباح أمس فرعاً لشركة مارين فارما، المتخصصة في تزويد الأدوية للسفن داخل ميناء الفجيرة. حيث تندرج مارين فارما ضمن الشرق للرعاية الصحية التابعة لمجموعة الفجيرة الوطنية في مبنى مركز ميناء الفجيرة الطبي.

حضر الافتتاح كابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة ود. ستيوارت بينيت الرئيس التنفيذي للشرق للرعاية الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح فرع لـ «مارين فارما» في ميناء الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.