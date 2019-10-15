«الاقتصـاد» تبحـث تعزيـز التعـاون مـع بريطـانيـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية والمستقبلية مع بريطانيا، جاء ذلك خلال الاجتماع مع أندرو جاكسون، القنصل العام البريطاني للدولة، في مقر وزارة الاقتصاد في دبي.

وتناول الاجتماع مخرجات اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي عقدت في شهر إبريل الماضي، والتي ركزت على تحقيق التكامل بين الرؤى التنموية في البلدين وتطوير شراكة اقتصادية أوسع في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية المملكة المتحدة للصناعة والتصدير.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي خلال الاجتماع على متانة الروابط الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين الصديقين وأن التعاون الاقتصادي مستمر بينهما على أسس من الثقة والتكامل، ما يجعل من هذه العلاقة نموذجاً للشراكة الاقتصادية القوية والمتنامية باستمرار. وأشار إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري الحالية والمستقبلية بين دولة الإمارات وبريطانيا عديدة ومتنوعة لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والصحة وعلوم الحياة، والتعليم والخدمات المالية والمهنية.