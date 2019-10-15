«الإمارات للإبداع»تنظم ورشة «فيسبوك للأعمال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عقدت جمعية الإمارات للإبداع مساء الأحد بمركز الشباب بالشارقة، ورشة عمل حول (فيسبوك للأعمال) قدمتها ستيفاني دانيل من شركة فيسبوك، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات (شباب)، بحضور هاجر العيسى عضو مجلس إدارة الجمعية وعدد من سيدات الأعمال.

وقالت دانيل: قام الكثير من الشركات والمؤسسات بتغيير استراتيجيات تسويقها واعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها فيسبوك، لجذب أكبر عدد من الأعضاء ونشر منتجاتهم أو خدماتهم وعرضها بصورة تناسب الجميع. ويرى الكثير أن إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يعدّ من أهم خطوات التسويق للمنتج أو الخدمة، وأن وجود مواقع التواصل الاجتماعي كموقع فيس بوك وتويتر وإنستجرام أتاح لهم التوسع في مجال أعمالهم سواء المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة أو الأعمال التجارية.

وذكرت المحاضرة دانيل أن من الخصائص التي يتمتع بها فيس بوك أنه يتم استطلاع آراء المتعاملين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعدّ برنامج التواصل(فيسبوك بيزنس) من أهم المواقع وأكثرها استخداماً بين رواد الاعمال والشركات والمؤسسات، وذلك بسبب اتساعه وتشعبه وانتشاره.