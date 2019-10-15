شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «اقتصادية عجمان» يلتقي إدارةإكسبو 2020 دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قام وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بزيارة مكتب إدارة إكسبو 2020 دبي، بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحدث العالمي المرتقب، وتم خلال اللقاء الاتفاق على دعم منتسبي برنامج «تعزيز» الذي يرعى رواد الأعمال في إمارة عجمان، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم للتسجيل في منصة السوق الإلكتروني التابعة للمعرض، ما يسهم في التسويق للمشاريع والحصول على الامتيازات التي تقدمها إدارة إكسبو للأعضاء للمسجلين في المنصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد «اقتصادية عجمان» يلتقي إدارةإكسبو 2020 دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.