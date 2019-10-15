«إطـار قانـوني» لفـض منازعـات «الملكـية المشـتركة» في دبي قريباً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

علمت ”الخليج 365” أن «مركز فض المنازعات الإيجارية» في دبي، باشر في وضع الإطار القانوني الخاص والقواعد والإجراءات التنظيمية والفنية بشأن النظر والفصل في كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات بين الأطراف المعنية في سوق إدارة ملكية العقارات المشتركة بدبي؛ بناء على توجيهات القانون رقم (6) للعام 2019 الخاص بتنظيم هذا القطاع الذي سيبدأ العمل به في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيتناول الإطار القانوني آليات تنفيذ وتطبيق الأحكام لكافة المحاور، والنقاط التي تشكل أسباب الخلاف والنزاع بين أطراف العمل في سوق «ملكية العقارات المشتركة» كالمطور والمالك إلى المستأجر؛ مثل: امتناع المالك أو المطور عن سداد بدل الخدمات والاستعمال، أو التخلي عن حصتهما في الأجزاء المشتركة؛ لتجنب دفع البدلات المستحقة عليهما.

كما سيوضح هذا الإطار خطوات إخطار المتخلفين عن سداد بدلات الخدمات واستخدام المرافق وتنفيذ الأحكام ضدهم؛ حيث لا يجوز التصرف بالوحدة إلا بعد السداد، كما يمنح القانون صلاحيات لقاضي التنفيذ المختص بيع العقار عن طريق المزاد العلني؛ لاقتضاء قيمة هذا البدل متى اقتضت الضرورة ذلك.

وينظر الإطار القانوني أيضاً في الإجراءات التي يتبعها بعض المطورين بحق الملاك والتي تحول دون استلامهم للوحدة أو انتفاعهم بها أو بالأجزاء المشتركة أو المرافق المشتركة؛ وذلك بقصد إلزامهم بسداد بدل الخدمات أو بدل الاستعمال خلافاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

وسيتناول هذا الإطار أيضاً قائمة بعقوبات مخالفات أحكام قانون إدارة المرافق المشتركة والقرارات الصادرة بغرامة مالية لا تزيد على مليون درهم، على أن تتضاعف في حال معاودة ارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة بما لا يزيد على مليوني درهم. يستحوذ سوق إدارة الملكية المشتركة على حصة كبيرة من حجم الاستثمارات ضمن مناطق التملك الحر في دبي، ويعد من المجالات الأساسية في صناعة العقار. وفي الوقت الذي يعاني فيه، مجموعة من التحديات، جاء القانون رقم (6) للعام 2019 ليضع الحلول ويوضح العلاقات بين الأطراف المعنية بهذا الشأن. وخص القانون الجديد «مركز فض المنازعات الإيجارية» دون غيره بالنظر والفصل في كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المركز في هذا الشأن.

وأكد العاملون في السوق العقاري المحلي في دبي، خلال وقت سابق ل«الخليج»، ضرورة التوقف سريعاً عند مجموعة التحديات والمشاكل التي تواجه سوق إدارة جمعيات الملاك والمرافق المشتركة؛ لتعزيز مكانة البيئة الاستثمارية في الإمارة، والمحافظة على مكانتها العالمية كوجهة مثالية ومفضلة لنحو 201 جنسية سواء للسكن أو العمل أو الاستثمار إضافة إلى السياحة.

وأشاروا إلى عدد من هذه التحديات؛ أبرزها: غياب القانون واللوائح التنظيمية التي تواكب المرحلة الراهنة، وشح الخبرات والكفاءات وسوء التسعير وضعف جودة الخدمات في هذا المجال، كما لفتوا إلى قضية الآليات المتبعة في حسم القضايا والخلافات التي تنشأ بين الحين والآخر بين أطراف هذه الصناعة كتخلف شريحة من الملاك عن سداد الرسوم السنوية وطول الفترة الزمنية للبت فيها. واقترحوا بعض الحلول التي قد تنير طريق الجهات الحكومية المعنية بإدارة وتنظيم القطاع العقاري؛ لوضع حد نهائي لهذه التحديات، كإصدار قانون الملكية المشتركة واللوائح التنظيمية المرتبطة به، وإنشاء رابط إلكتروني يربط بين هذه الجهات وبرنامج «إيجاري» في «أراضي دبي» لتمييز المتخلفين عن سداد الرسوم وتعليق عقود تأجير وحداتهم حتى ينفذوا التزاماتهم.

كما وطالب العقاريون أيضاً بتأسيس مركز لفض منازعات جمعيات الملاك والملكية المشتركة يكون نسخة مطابقة ل«مركز فض المنازعات الإيجارية» في دبي؛ لحسم الخالفات والنزاعات في أسرع وقت ممكن وبأقل الأضرار، مع التذكير بأهمية رفع معايير الحوكمة والإشراف على الشركات العاملة في هذا الاختصاص والفصل بينها وبين شركات التطوير العقاري لتفنيد عامل تضارب المصالح ومحاولات التربح على حساب ملاك الوحدات العقارية.