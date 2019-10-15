شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 14- 10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 14-10-2019.

إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن مصر العليا، مستشفى النزهة الدولى، العبوات الطبية، الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.091 مليار جنيه. البورصة تخسر 3.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.091 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 203.8 مليون ورقة مالية بقيمة 565.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.24% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.77%، والعرب على 7.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.25%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 57.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 74 ألف جنيه، 19.5 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17049 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 5231 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.

وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 74 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة: - مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 129.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.12%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 49.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.13%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.52%

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- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 3.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.67%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 11.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.33%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.006 جنيه بنسبة تراجع بلغت 45.45%

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 130.00 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.71%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.38%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 0.815 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%