أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

المناطق - الرياض

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع اثنين بالمئة.

وبحلول الساعة 04:36 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا.

وزاد الخامان بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في ثلاثة أسابيع.

لكن معظم المكاسب التي سجلها الخامان يوم الجمعة تحققت بعد مهاجة ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السعودي في البحر الأحمر. والتحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت الناقلة قد أُصيبت بصاروخين، مما قد يعزز التوترات بين طهران والرياض إذا تأكد الأمر.