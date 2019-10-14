الرميان: إعلان طرح أرامكو قريب جدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، أن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي «قريب جدا جدا».

وقال الرميان الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة خلال مشاركته في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي، «أصبحنا أكبر مستثمر أجنبي في روسيا بعد ضخ 2.5 مليار دولار». وأشار الرميان إلى أن العمل جارٍ على تفعيل صندوق مشترك مع روسيا والصين.

وقال الرميان، إننا في عام 2016 أعطينا التزاما بالاستثمار في روسيا بقيمة 10 مليارات ريال، وهو الأمر الذي جعلنا أكبر مستثمر في روسيا، مبينا أننا وضعنا من مجموع الـ10 مليارات دولار حتى الآن نحو 2.5 مليار دولار.

وأضاف، توجد لدينا أربع منصات استثمارية نعمل عليها في روسيا، حيث تتمثل الأولى في الأسهم العامة، والثانية في المشاركات الاستثمارية، والثالثة في المشاريع المشتركة، والرابعة في الصندوق الروسي السعودي الصيني.

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وأكد الرميان أن تغيير استراتيجية الصندوق التي بدأت عام 2015، كان تركيزها الأساسي التنسيق بين الأهداف الاستثمارية للصندوق، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

وأوضح الرميان أن أبرز المقومات التي تجعل المستثمر يستثمر في أي مكان هو العائد الاستثماري الجيد والاستدامة، وحتى يكون هناك عائد استثماري جيد واستدامة فلا بد من وضع العديد من المزايا، وهي الشفافية، والأنظمة التي تحدد طريقة الاستثمار، مؤكدا أن المملكة لديها عزيمة سياسية لتحسين بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي سيجعل المستثمرين يأتون لدينا.

وشدد الرميان على أنه «لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارا في شهرين». ولفت إلى أن الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا سرعة استجابة المملكة السريعة.

وأوضح أن الهجوم الذي وقع على منشأتي النفط السعوديتين لم يكن موجها لاقتصاد المملكة فقط، بل هو موجه لاقتصاد العالم، حيث أثر الهجوم على نحو 5% من الاقتصاد العالمي.

وكانت وكالة بلومبيرج ذكرت أن أرامكو السعودية تستعد للإعلانِ رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال شهر نوفمبر.