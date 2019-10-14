شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط البحرينى يفتتح "ميبيك 2019" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أناب الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط لافتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الخامس لهندسة العمليات (ميبيك 2019) والنسخة الأولى من مجلس البترول العالمي الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية رئيس الوزراء في الفترة من 14 – 16 أكتوبر 2019 على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض والذي تنظمه شركة ميدل إيست إنرجي إيفنتس بالتعاون مع المعهد الأميركي للمهندسين الكيميائيين وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من الشركات البحرينية والخليجية والعالمية.
ويشارك في هذا الحدث العالمي نخبة من المتحدثين وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين واصحاب القرار والفنيين والمهندسين والاكاديميين والجامعات المحلية والاقليمية والعالمية بهدف تبادل المعرفة والخبرات والتجارب وافضل الممارسات والتقنيات الحديثة من اجل الحفاظ على قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية وجذب الطاقات البشرية المؤهلة اصحاب خبرات طويلة قادرة على الاتبكار والابداع لتطوير مستقبل هندسة العمليات.
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