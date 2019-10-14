شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسعى لشراء وقود نووي سلمي من روسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي اليوم الاثنين إن الإمارات تتعاون مع روسيا لشراء وقود نووي روسي.

وأضاف المزروعي أن هناك تعاونا بين البلدين لشراء الوقود النووي الروسي وذلك في إطار برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

واعتبر وزير الطاقة والصناعة الإماراتي أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتعزز التعاون بينهما في القطاعات الحيوية.

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وأشاد وزير الطاقة والصناعة بدور روسيا الكبير في إنجاح الاتفاق بين دول منظمة "الأوبك" وحلفائها وهو ما يعرف بـ" أوبك + " لكبح الزيادة المفرطة في إنتاج النفط والتي أسهمت في موازنة العرض والطلب وتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي.

وأشار إلى أن استثمارات مبادلة للبترول في قطاع النفط الروسي تزيد عن 300 مليون دولار بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر التابع للحكومة الروسية حيث تم تأسيس مشروع مشترك مع شركة "غازبروم نفط" لتطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي "تومسك" و"أومسك" في غرب سيبيريا ما يعكس التطور الملموس في الشراكة والتعاون بين الجانبين نحو آفاق أرحب.

ويبدأ بوتين يوم غد الثلاثاء زيارة إلى دولة الإمارات يبحث خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.