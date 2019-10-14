شكرا لقرائتكم خبر عن الرميان: إعلان "أرامكو" نية الطرح الأولي قريبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، إن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي "قريب جدا جدا".

وأضاف ياسر الرميان الذي يشغل أيضا منصب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي "أصبحنا أكبر مستثمر أجنبي في روسيا بعد ضخ 2.5 مليار دولار"، بحسب العربية نت.

وأشار الرميان إلى أن العمل جارٍ على تفعيل صندوق مشترك مع روسيا والصين.

وشدد الرميان على أنه: "لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولاراً في شهرين"، لافتا إلى أن الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا استجابتنا السريعة.

وفي سياق متصل، أكد الرميان أن تغيير استراتيجية الصندوق التي بدأت عام 2015، كان تركيزها الأساسي التنسيق بين الأهداف الاستثمارية للصندوق، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

وذكرت مصادر لوكالة بلومبيرج أن أرامكو السعودية تستعد للإعلانِ رسمياً عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال شهر نوفمبر.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بحسب مصادر، إلى دراسة رفع الحصة المطروحة إلى 10% من أرامكو، وهو ما يعادل ضِعف النسبة المعلنة سابقا.

Advertisements

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، الشهر الماضي إن الشركة مستعدة للاكتتاب على الفور

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وحققت شركة أرامكو السعودية صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت أرباح أرامكو ووفقا لما نشرته وكالة "بلومبرج" إلى 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وأفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم. وفي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي.

أخبار وتقارير ذات صلة:

47 مليار دولار أرباح "أرامكو" السعودية بالنصف الأول

سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية

أرامكو تستحوذ على 70% من سابك مقابل 259 مليار ريال

سهم اليوم: أرامكو التي استحوذت على سابك و10 فوائد مرجوة "إنفوجراف"