شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قضية اتحاد عذيب ضد هيئة الاتصالات السعودية إلى 28 أكتوبر الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" أن الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض قررت تأجيل نظر الدعوى المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك إلى يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري.
وأفادت الشركة في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية حضر، للجلسة الثالثة عشر في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض.
وسبق أن حضر كلا من ممثل الشركة وممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جلسة 30 سبتمبر الماضي، وطلب القاضي من ممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد من المستندات على أن تقدم في الجلسة القادمة.
وكانت النتائج المالية الأولية للشركة قد أظهرت تحقيقها صافي خسائر بلغ 21.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 55.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بمبلغ (31.33) مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ (38.72) مليون ريال. فضلاً عن ارتفاع خسائر التشغيل بمبلغ (78.70) مليون ريال.
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