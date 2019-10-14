شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُغرم "الوطنية للبناء" و"عناية للتأمين" لمخالفة قواعد لطرح بالسوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية على كل من الشركة الوطنية للبناء والتسويق، وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، وذلك لمخالفتهما قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأشارت الوطنية للبناء والتسويق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أنها غُرمت بدفع 10 آلاف ريال لمخالفتها الفقرة (1) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019، خلال الفترة النظامية المحددة.

كذلك غرمت الهيئة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بدفع 20 ألف ريال، لمخالفتها الفقرة (10) من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاحها للجمهور فوراً ومن دون تأخير بتاريخ 27 يونيو 2019، عن ترسية عقد مستشفى الدكتور سليمان فقيه؛ بقيمة تزيد عن 5% من إجمالي إيراداتها وفقاً لقوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، إذ لم تفصح عن ذلك إلا بتاريخ 11 يوليو 2019.