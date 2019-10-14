شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُعلق التداول على "ثمار" لحين إعلان النتائج المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة السوق المالية السعودية "تداول" إعادة تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق "ثمار"، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2019، حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

وسبق أن قررت شركة السوق المالية السعودية تعليق التداول على سهم "ثمار"، خلال سبتمبر الماضي، بسبب عدم التزام شركة اللجين بالإعلان عن القوائم المالية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019 خلال المدة النظامية.

وكانت اللجين قد أعلنت، الخميس الماضي، عن عـدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019، لأمـر خارج عن إرادتها.

وذكرت الشركة أن هذا السبب هو ما وردهم من الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بخطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتبت بشأن الإمتناع عن تسليم أي قوائم مالية ربع سنوية مستقبلاً والمبني على نتيجة التصويت على أحد بنود الجمعية غير العادية السابعة لشركة ناتبت.

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كذلك سبق وأن غرمت هيئة السوق المالية الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" بغرامة مالية مقدارها 80 ألف ريال، لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 705.6 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض حجم المبيعات بسبب ضعف القوة الشرائية.

وتراجعت الإيرادات إلى 16 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 17.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 770.6 ألف ريال في النصف المقابل من 2018.