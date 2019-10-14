شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.98 درهم، فقد دفع هذا المستوى السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 0.925 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.93 درهم، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.87 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.96 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.90 وبين مستوى المقاومة هو 0.94 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط