شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.20 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.204 درهم، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.185 درهم كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 0.21 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.20 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.20 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط