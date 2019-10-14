شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاحد حيث اغلق عند مستوى 5.30 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 5.34 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه طيلة الأسبوع الماضي، لذلك نتوقع ان يحاول السهم إعادة اختبار مستوى الدعم 5.21 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.26 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط