شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يقترب من خط اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.435 درهم، وذلك على خلفية اقترابه من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تواصل الضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.405 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.46 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.43 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.44 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يقترب من خط اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 14-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.