شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يقترب من خط اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.435 درهم، وذلك على خلفية اقترابه من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تواصل الضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.405 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.46 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.43 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.44 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط