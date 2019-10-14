شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يقترب من هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.58 درهم، مقتربا من هدفه السعري الثاني عند 0.60 درهم، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.76 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.54 وبين مستوى المقاومة هو 0.62 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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