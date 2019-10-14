شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يبدأ تداولاته اليومية على انخفاض – تحليل – 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، مع استمرار الدعم الإيجابي لمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم تجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع ، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 145.26 .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 145.26 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 138.16 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه