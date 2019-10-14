شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) بتداولاته اليومية ، ليحاول تعويض بعض خسائره الأخيرة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره مستوى الدعم المهم 207.21 ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 201.02 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادم : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر ماكدونالدز تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 14-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.