شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) بتداولاته اليومية ، ليحاول تعويض بعض خسائره الأخيرة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره مستوى الدعم المهم 207.21 ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 201.02 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادم : هابط