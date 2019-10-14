شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يستفيد من دعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) بتداولاته السابقة على المدى القصير، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليستفيد السهم بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بعدما نجح بتخطي مقاومته في نهاية تداولات الأسبوع الماضي . Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.13 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد

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