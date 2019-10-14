شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فورد FORD MOTOR CO (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 8.73 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 8.43 .

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الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه