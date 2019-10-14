علي بابا ينخفض بصورة تكتيكية – تحليل – 14-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على معاودة الارتفاع، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 170.88 ، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى المقاومة 170.88 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 179.78 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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