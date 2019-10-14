هدف يتعاون مع الترفيه لتأهيل الكوادر الوطنية عبر دروب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والهيئة العامة للترفيه، مذكرة تعاون بمدينة الرياض، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الترفيه، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة برامج تدريبية الكترونية في ذات القطاع على منصة «دروب» باعتبارها منصة التدريب الالكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجة، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة على هامش منتدى صناعة الترفيه إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في قطاع الترفيه، وتزويدها بالمهارات المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الالكتروني «دروب»، بما يحقق التنمية المستدامة لقطاع الترفيه ويرفع مساهمته في الناتج المحلي وتطوير رأس المال البشري.

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وبموجب مذكرة التعاون، سيتيح «هدف» صفحة خاصة بالبرامج التدريبية الالكترونية على منصة «دروب»، لمساعدة «هيئة الترفيه» على تقديم برامج تدريب الكترونية وعرضها مباشرة على المنصة.

ووفقا لمذكرة التعاون، سيتولى «هدف» تطبيق معايير جودة بناء البرامج التدريبية الالكترونية المعتمدة لدى «دروب» على البرنامج التدريبي المقدم من الهيئة العامة للترفيه.

وطبقا لمذكرة التعاون، سيتم العمل على تطوير البرنامج التدريبي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة «دروب»، على أن تتولى هيئة الترفيه تقديم وصف كامل عن البرنامج التدريبي متضمنا الأهداف والمستوى، وعدد الساعات، والمهارات المكتسبة من البرنامج.

ويأتي برنامج «دروب»، بهدف تطوير مهارات الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة.