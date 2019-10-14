جود الإسكان تدعم 506 أسر.. ومكة تتصدر بعدد المستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

دعمت منصة «جود الإسكان» 506 أسر في مناطق المملكة توزعت إلى 150 أسرة ممن هم بحاجة إلى توفير مسكن، إضافة إلى 356 أسرة في مسار دعم الإيجار ممن صدر بحقهم حكم تنفيذي بعدم سداد أجرة المسكن، وذلك في إطار تحقيق أهم ركائزها وأهدافها المتمثلة في توفير بيئة سكنية آمنة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمنصة جود الإسكان ماجد أبا الخيل أمس، أن إجمالي أعداد المستفيدين من المنصة بلغ نحو 2689 مستفيدا حتى الآن، حيث تصدرت مكة المكرمة القائمة بنحو 168 مستفيدا، في حين جاءت منطقة الرياض ثانيا بـ 120 مستفيدا، ومنطقة جازان في المرتبة الثالثة بـ 49 مستفيدا، مؤكدا أن الأعداد ستتضاعف خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل الله ثم بالثقة العالية من المانحين، وسهولة تقديم العطاء الخيري في المجال السكني من خلال آلية محوكمة وموثوقة.

وبين أبا الخيل أن «جود الإسكان» تعمل على توفير المسكن للأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية على أن يكون عقد الإيجار مسجلا في الشبكة الالكترونية لخدمات «الإيجار»، وصدر بحقه حكم تنفيذي وأصبح عاجزا عن الوفاء بمبلغ الإيجار.

Advertisements

ولفت إلى أن المنصة تتمتع بمزايا عدة خاصة فيما يتعلق بعملها الالكتروني بشكل كامل، إذ يتم التأكد من صحة بيانات الأسر الأشد حاجة من خلال الربط مع عدد من القطاعات الرسمية، وذلك لضمان وصول الدعم للفئة المستحقة بكل يسر وسهولة.

دعم

506 أسر

150 أسرة بحاجةإلى توفير مسكن

356 أسرة صدر حكم تنفيذي بعدم سداد أجرة المسكن