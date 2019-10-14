شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يناقش تحديات التكنولوجيا بقارة أفريقيا فى الاجتماعات السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد، التى تنطلق غدا لمدة أربعة أيام قضية وصول التكنولوجيا لقارة أفريقيا.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمى للبنك الدولى سيتم تدشين تقرير خدمات النطاق العريض للجميع "انطلاقة كبرى للبنية التحتية الرقمية لأفريقيا".

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وأضاف البنك، أن هذا التقرير الذى يعد أول تقرير يحدد قيمة تكلفة سد الفجوة فى خدمات النطاق العريض بمنطقتى شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسد فجوة الاتصال بالإنترنت مع وضع خريطة طريق وخطة عمل للوصول إلى تعميم إمكانية الاتصال بخدمات النطاق العريض فى أفريقيا بحلول عام 2030.

وبحسب البنك الدولى سيتعين على أفريقيا لتعميم الاتصال اجتذاب حوالى 1.1 مليار نسمة أخرى إلى عالم الإنترنت، وسيتطلب هذا بذل جهود استثنائية ومنسقة من الحكومات، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني؛ إلا أن هذا الاستثمار يستحق كل ذلك الجهد.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى الفعاليات السنوية.