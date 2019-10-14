شكرا لقرائتكم خبر عن سوق المال السعودية توافق على طرح وحدات صندوق المبارك للصكوك السيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لشركة العربى الوطنى للاستثمار، على طرح وحدات "صندوق المبارك للصكوك السيادية السعودية" طرحاً عاماً .

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، ينطوى على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التى تحتوى على معلومات تفصيلية عن الصندوق، واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه فى ظل المخاطر المصاحبة، وفى حال تعذر فهم محتويات الشروط والـحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

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ونصحت بأنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فى الصندوق، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعنى أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وفى سياق آخر أعلنت شركة السوق المالية السعودية-تداول، عن إعادة تعليق التداول على سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق، لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثانى 2019 خلال المدة النظامية، بداية من جلسة تداول اليوم الاثنين، حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.