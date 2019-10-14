شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7599.06 نقطة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 3:56 مساءً, 14 أكتوبر 2019 م
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 31.96 نقطة ليقفل عند مستوى 7599.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس، وكيان السعودية، وساب، والبلاد، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المصافي، وتهامة، والتأمين العربية، وسيسكو، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.23% و 9.11%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والرياض، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 58.84 نقطة ليقفل عند مستوى 3430.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 178 صفقة.
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