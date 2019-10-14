شكرا لقرائتكم خبر عن روس أتوم: روسيا مستعدة للتعاون مع أمريكا لبناء محطة طاقة نووية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة روس أتوم الروسية للطاقة النووية أليكسي ليكاتشيف اليوم الاثنين إن الشركة مستعدة للتعاون مع شركاء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لبناء محطة للطاقة النووية في السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روس أتوم: روسيا مستعدة للتعاون مع أمريكا لبناء محطة طاقة نووية بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.