شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.42% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.42% خاسراً 31.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7599.06 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.69% خاسراً 58.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3430.72 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 133.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 43 شركة، فيما تراجعت 131 شركة. Advertisements وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.57%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.77%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.70%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.64%. وجاء سهم "شمس" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.23%، ثم كيان السعودية بنسبة 2.11%، ثم ساب بنسبة 2.04%، فيما تصدر سهم "المصافى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.11% ثم تهامة بنسبة 5.33%، ثم التأمين العربية بنسبة 5.29%.

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