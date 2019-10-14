شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعى لمنطقة اليورو يرتفع فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت تقديرات رسمية اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعى بمنطقة اليورو ارتفع فى أغسطس بأكثر من المتوقع، إذ استثمرت المصانع بشكل أكبر فى الآلات فى مؤشر إيجابى للتوقعات الاقتصادية للتكتل وسط آفاق متشائمة إلى حد كبير. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) إن الإنتاج الصناعى فى التكتل الذى يضم 19 دولة نما فى أغسطس بنسبة 0.4 % على أساس شهرى بما يزيد عن متوسط توقعات السوق بارتفاع 0.3 %. Advertisements وتعوض الزيادة، وهى الزيادة الشهرية الثالثة فقط فى 2019، بالكامل التراجع بنسبة 0.4% المسجل فى يوليو. وقد تقلص القراءة المخاوف حيال تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو فى الربع الثالث. ومن المقرر أن ينشر يوروستات تقديرا أوليا للناتج المحلى الإجمالى فى 31 أكتوبر.

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