شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتداد هبوطاً بعد الوصول إلى مقاومة القناة الهابطة، ليبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط فعالاً بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 0.6595 كهدف رئيسي تالي، في حين يمثل الثبات دون 0.6825 شرط أساسي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6830

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط