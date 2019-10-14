شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لأرضية الدعم المحورية 59.60 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 62.50 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 59.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد