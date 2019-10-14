شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 54.60، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الانخفاض لاستهداف مستوى 51.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يشترط الثبات دون مستوى 54.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.50 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط