شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول مستوى 17.60 ولا يزال دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار التوجه نحو 16.96 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 17.60 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.30 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط