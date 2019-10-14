شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابي ليبتعد عن مستوى 1485.00، وقد يتجه لاختبار المقاومة المحورية 1515.00 في الجلسات القادمة.
وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، تمثّل هذه المستويات مفاتيح الاتجاه التالي، مما يعني بأننا بحاجة لاختراق أحدها لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق، وهذا ما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1470.00 والمقاومة 1505.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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