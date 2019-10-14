شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار لمستوى خط الرقبة المخترقة سابقاً لنموذج القاع المزدوج، وقد يواصل الانخفاض لاختبار الدعم المحوري 1.2500 قبل العودة للارتفاع من جديد، حيث لا يزال تأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قائماً.
وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق الدعم المذكور أعلاه، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق مستوى 1.2670 لتأكيد الاندفاع نحو 1.2837 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2520 والمقاومة 1.2700
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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