شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على المسار الصاعد– تحليل -14-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس إغلاق إيجابي جديد بثباته فوق مستوى 2.6200 مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل الصاعد ليزيد ذلك من فرص انجذابه قريبا نحو الهدف المتمركز عند 2.6515, نشير إلى أن تذبذب مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 80 قد يجبره على تشكيل بعض التذبذب الجانبي لحين تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب للوصول نحو الهدف المذكور سابقا.
في حال تجاوز السعر للحاجز المستقر عند 2.6515 فإن ذلك سيعزز السيناريو الصاعد بانتقاله لمسار صاعد جديد ليستعد بذلك لتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية والتي قد تبدأ من 2.6810 و 2.7040 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5950 و 2.6515
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يحافظ على المسار الصاعد– تحليل -14-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.