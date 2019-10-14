شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين لا يزال تحت التأثير السلبي– تحليل - 14-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تذبذب سعر البلاتين بشكل جانبي بطيء خلال الفترة الأخيرة, إلا أن استمرار تذبذبه دون الحاجز المستقر عند 915.00 يدعم محاولات تشكيله لتداولات سلبية خلال الفترة القريبة وليستهدف بذلك مستوى الدعم المستقر عند 845.00. تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى 20 يشكل عامل رئيسي لتأكيد السيناريو الهابط بتقديمه لعزم سلبي جديد وليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الهدف السلبي قريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 850.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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