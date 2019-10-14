الباوند مقابل الين يستمر بالارتفاع-تحليل - 14-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج استقراره ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهجوم صاعد قوي محققا بذلك الهدف المستقر عند 137.90, لطالما يرتكز السعر فوق الدعم الرئيسي والممتد نحو 134.30 لهذا اليوم, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي تستهدف بدورها مستوى 139.10 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 140.25.
تمكن مخاطرة تغيير الاتجاه بتسلل السعر دون الدعم الرئيسي المذكور سابقا, لنتوقع بذلك تجديده للمحاولات التصحيحية الهابطة وليبدأ باستهداف العديد من المستويات السلبية بانجذابه أولا نحو 131.70 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.15 و 138.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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