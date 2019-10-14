شكرا لقرائتكم خبر عن التداولات النصفية للسعوديين بالأسهم الأمريكية تتراجع 23.2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت تداولات السعوديين بالأسهم الأمريكية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 17.55 مليار ريال.

وبذلك تكون تداولات الأشخاص المرخص لهم قد تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 23.2%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشهدت تداولات البيع والشراء انخفاضا خلال النصف الأول من 2019 بمقدار 5.3 مليار ريال، إلى 17.55 مليار ريال، مقارنة بنحو 22.86 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وتشكل تداولات الأسواق الأمريكية نحو 85.5% من إجمالي تداولات السعوديين في الأسواق الخارجية، التي تشمل الأسواق الأوروبية والآسيوية وكذلك الأسواق العربية والخليجية.

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بلغت تداولات السعوديين في الأسواق الأوروبية نحو 665 مليون ريال خلال الفترة وشكلت نحو 3.2%.

في حين بلغت تداولات السعوديين بالأسواق الخليجية نحو 1.88 مليار ريال شكلت نحو 9.2% من إجمالي تداولاتهم في الأسواق الخارجية.

على أساس ربعي، فقد أتت تداولات الربع الثاني للأسواق الأمريكية نحو 6.47 مليار ريال، في حين شكلت تداولاتهم خلال الربع الأول نحو 11.08 مليار ريال.

تأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، فيما تأتي تداولات مباشرة بدون وسيط محلي، ولكن لا توجد بيانات رسمية بحجم تلك التداولات.

وبلغت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي نحو 41.6 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت نحو 32.02 مليار ريال في العام الذي سبقه بزيادة بلغت نحو 34 %، بما يعادل 10.6 مليار ريال.