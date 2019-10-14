شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إطلاق منطقة لوجستية جديدة بجدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة النقل السعودية عن خطط لإطلاق منطقة لوجستية في منطقة " الخُمرة" الواقعة بمدينة جدة على البحر الأحمر، تكون مفتوحة للاستثمارات الخاصة.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه "أخبار اليوم" بأن تلك الخطط تأتي ضمن الاتجاه لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

وأفاد البيان أن المنطقة الجديدة التي تقام في الخمرة تهدف لتعزيز قطاع اللوجستيات للمساهمة في تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة التي تعتمد على النفط. ويوجد في جدة واحد من أكبر موانئ المملكة.

ويأتي طرح المنطقة اللوجستية الجديدة أمام المستثمرين من القطاع الخاص في ميناء جدة على البحر الأحمر، في إطار مبادرة صناعية على نطاق أوسع لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط وخلق وظائف للسعوديين.

وتمتد منطقة الخمرة، التي ستدعم أنشطة الشحن البحري ونقل البضائع على مساحة 2.2 مليون متر مربع في جدة، أحد أكبر موانئ المملكة.

Advertisements

والمنطقة تعتبر أكبر منطقة لوجستية في المملكة، في تحويل البلاد إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية وخلق عشرة آلاف فرصة عمل بشكل مباشر.

والمنطقة جزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة وجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة. ومن بين ذلك 135 مليار ريال مخصصة للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية.

وفي إطار استراتيجية إصلاح طموحة، تخطط المملكة ليكون لديها قطاع خاص يدير جزءا كبيرا من بنيتها التحتية، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية، على أن تضطلع الحكومة بدور الجهة التنظيمية.

وستنضم الخمرة إلى مناطق لوجستية أخرى في المملكة، مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في شمال جدة ولديها ميناء خاص بها وتتيح استثمارات لوجستية، ومشروع نيوم العملاق الذي أُعلن عنه في 2017 ويخطط لإقامة منطقة لوجستية.

وعلى مدى عشر سنوات، أنفقت المملكة 30 مليار دولار لبناء 6 مدن اقتصادية عبر البلاد لتنويع الاقتصاد وخلق وظائف للشباب.