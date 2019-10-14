الاقتصاد

السيادي الروسي يعتزم توقيع 14 اتفاقية جديدة مع شركات سعودية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات ، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وقال ديميتريف في تصريح لقناة العربية إن "قيمة اتفاقاتنا ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حالياً وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد هامة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد أكدت في وقت سابق أن شركة  أرامكو السعودية مهتمة بشراكة مع لوك أويل الروسية في مشروعين للغاز الطبيعي في أوزبكستان.

وأشار المسؤول الروسي إلى إجراء "الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات".

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وتحدث عن وجود توافق كبير في مجال الزراعة واصفاً القرار السعودي بتقليل القيود على استيراد القمح الروسي، بأنه كان خطوة تاريخية.

وعبر عن اعتقاده بوجود فرص كبيرة في المجال الزراعي بين روسيا والمملكة.

وأكد أن الاتفاق مع واحد من أكبر اللاعبين السعوديين في المجال الزراعي سيؤكد هذه العلاقة الزراعية.
وسيزور  الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

والرئيس الروسي زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا في العام 2017، حينها وصفت زيارة العاهل السعودي بالتاريخية.

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