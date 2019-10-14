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شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط توقعات شركات الأبحاث لأرباح شركات الاتصالات السعودية بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط
تقرير خاص -أخبار اليوم: توقع عدد من شركات الأبحاث أرباح ثلاث من شركات الاتصالات السعودية المدرجة بالسوق والتي تنتهي سنتها المالية بنهاية شهر ديسمبر، وهي اتحاد اتصالات "موبايلي" ، الاتصالات السعودية "STC"، والاتصالات المتنقلة السعودية "زين" بالربع الثالث من العام الحالي.
وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" وصل متوسط توقعات 5 شركات أبحاث لأرباح شركة الاتصالات السعودية "STC" إلى 2.9 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال بالربع الثاني من 2019 وبنسبة زيادة 2.13%، ومقابل 2.6 مليار ريال بالربع الثالث من 2018 وبنسبة زيادة تبلغ 10.12%.
كذلك توقعت شركات الأبحاث نمو أرباح الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"بنسبة 207% مقابل الربع المقابل من العام السابق، وبنسبة نمو 11.86% مقابل الربع الثاني من العام الحالي.
كذلك يشير متوسط التوقعات إلى نمو أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بنسبة 320% بعد تحولها للربحية في الربع الثالث من العام الحالي مقابل خسائرها بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة نمو 44.59% عن الربع الثاني من العام الحالي.
وحققت شركات الاتصالات السعودية الثلاثة المدرجة بالسوق السعودي (الاتصالات السعودية - اتحاد اتصالات "موبايلي" - الاتصالات المتنقلة السعودية "زين") والتي أعلنت مجتمعة عن أرباح مجمعة بالربع الثاني من العام الحالي بلغت 3.06 مليار ريال محققة بذلك نمواً بنسبة 29.6% مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام 2018 والتي وصلت فيه إلى 2.33 مليار ريال، مقارنة بـ 2.95 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019.
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