شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات تغرم شركات بالمجال أكثر من 7 ملايين ريال منهم الشركات الثلاثة المدرجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشرت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 7 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية "STC"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

وحسب البيان أوضحت الهيئة بأن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية قدرها 2.75 مليون ريال بحق شركة الاتصالات السعودية "STC"، وغرامات مالية قدرها مليون ريال بحق شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 48 ألف ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".

بينما بلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل" 336 ألف ريال، وغرمت الهيئة شركة اتحاد "فيرجن موبايل" 544 ألف ريال. فيما بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 2.55 مليون ريال. مؤكدة بأن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.

وكشفت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" بأن تلك الغرامات صدرت بسبب عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

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وكانت الهيئة قد أصدرت أمس، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الثاني من عام 2019م، وفقاً لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل، وذلك بهدف تعزيز المنافسة بين المشغلين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودتها ودفعهم نحو تطوير هذه الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين، وذلك عبر نشر نتائج المؤشرات والبيانات وفق آليات شفافة وواضحة.

وكشف مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الثاني من عام 2019م أن إجمالي الشكاوى التي صعدها المشتركون إلى الهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة، بلغ (12085) شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بحلها.

وقد انخفضت أعداد الشكاوى المصعدة إلى الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة (33%) مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018م، بعد أن اعتمدت الهيئة عدداً من الحلول الداعمة لاختصار الإجراءات وتيسيرها، ومن أهمها اختصار مدة معالجة الشكاوي من 15 يوماً إلى 5 أيام عمل، بالإضافة إلى الرفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بما تم رصده من إخفاقات من قبل المشغلين في حل شكاوى العملاء لاتخاذ العقوبات المقررة وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

وتصدرت شركتا اتحاد جوراء (ليبارا) وشركة فيرجن الأقل عدداً من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في فئة الاتصالات المتنقلة، بـشكوى واحدة لشركة ليبارا من كل مئة ألف اشتراك، وعدد 2 شكوى لشركة فيرجن مقابل كل مئة ألف اشتراك.

وحققت شركات الاتصالات السعودية الثلاثة المدرجة بالسوق السعودي (الاتصالات السعودية - اتحاد اتصالات "موبايلي" - الاتصالات المتنقلة السعودية "زين") والتي أعلنت مجتمعة عن أرباح مجمعة بالربع الثاني من العام الحالي بلغت 3.06 مليار ريال محققة بذلك نمواً بنسبة 29.6% مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام 2018 والتي وصلت فيه إلى 2.33 مليار ريال، مقارنة بـ 2.95 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019.