شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية للمرة الأولى فى 4 جلسات بفعل تجدد المخاوف التجارية وقبل محادثات عن الانفصال البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، فى ظل غموض تفاصيل الاتفاق الجزئي الذي توصل إليه أكبر اقتصادين فى العالم ، يأتي هذا قبيل انطلاق محادثات هامة بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي حول "بريكست".

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:21 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 2.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع.

وحقق المؤشر ارتفاعا بأكثر من 3% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل أنباء عن إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتزايد آمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، على وشك تسجيل أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 2.5% ، بفعل تجدد المخاوف التجارية.

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أعلنت الولايات المتحدة والصين فى وقت متأخر من يوم الجمعة عن اتفاق تجاري جزئي وتعليق زيادة فى الرسوم الجمركية الأمريكية المقررة هذا الأسبوع ،وذلك عقب المحادثات التجارية المكثفة على مدار يومين فى واشنطن.

لكن الرسوم السابقة والقائمة فى كلا الجانبين لا تزال مطبقة ،دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق المبدئي ،وسط تأكيد الطرفين الحاجة إلى المزيد من المفاوضات حتى يتم التوقيع على هذا الاتفاق.

أجلت الحكومة الأمريكية زيادة التعريفات من 25% إلى 30% على بضائع صينية بقيمة 250 مليار$ والتي كان مقرر تنفيذها غدا الثلاثاء ،وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية ستوضع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة ،وأن الصين ستشتري ما بين 40 إلى 50 مليار$ من المنتجات الزراعية الأمريكية.

تستكمل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي فى وقت لاحق اليوم المحادثات بهدف التوصل لاتفاق يمنع خروج بريطانيا الفوضوي قبل موعدة المغادرة النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري ،وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه لا يزال هناك انقساما بشأن الترتيبات الجمركية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، فى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 0.6 % ،فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5% .