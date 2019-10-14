شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، مع استمرار القلق حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، فى ظل غموض التفاصيل حول الاتفاق المبدئي بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتأكيد على الحاجة إلى المزيد من المفاوضات حتى يتم التوقيع على هذا الاتفاق.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.55% إلى 1,496.25$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,488.02$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,482.83$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,473.98$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ طلب الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب استمرار القلق حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،خاصة فى ظل غموض الاتفاق التجاري المبدئي الذي توصل إليه أكبر اقتصادين فى العالم.

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أعلنت الولايات المتحدة والصين فى وقت متأخر من يوم الجمعة عن اتفاق تجاري جزئي وتعليق زيادة فى الرسوم الجمركية الأمريكية المقررة هذا الأسبوع ،وذلك عقب المحادثات التجارية المكثفة على مدار يومين فى واشنطن.

لكن الرسوم السابقة والقائمة فى كلا الجانبين لا تزال مطبقة ،دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق المبدئي ،وسط تأكيد الطرفين الحاجة إلى المزيد من المفاوضات حتى يتم التوقيع على هذا الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة والصين قريبان جدا من إنهاء الحرب التجارية ،وسيستغرقان ما يصل إلى خمسة أسابيع لجعل الاتفاق مكتوبا ،مؤكدا الحاجة إلى التفاوض من أجل مسائل أخرى.

وأعلنت الصين يوم الاثنين إنها تريد المزيد من المفاوضات قبل التوقيع على الاتفاق الجزئي الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي قبل أيام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 921.71 طن متري.