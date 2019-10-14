شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحاول الثبات أعلى 8,000$ مقاوما الضغوط السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين ضمن محاولات الثبات أعلى مستويات 8,000$ ، مقاوما تزايد الضغوط السلبية على أكبر عملة رقمية فى العالم ،خاصة فيما يتعلق بالنواحي التنظيمية فى الولايات المتحدة ،وتراجع نسبة الهيمنة على سوق التشفير.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 64$ بما يعادل نسبة 0.8% إلى 8,342$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,278$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 8,253$.

على صعيد تعاملات الأمس فقد البتكوين نسبة 0.25% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى السوق.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 5.5% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل دخول طلب استثماري قوي بشكل مؤقت على أكبر عملة مشفرة فى العالم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 3 مليار$ إلى إجمالي 226 مليار$ ،مع انتعاش أسعار البتكوين وارتفاع معظم أسعار العملات الرئيسية الأخرى.

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فى الولايات المتحدة ،رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من شركة Bitwise.

جدد هذا الرفض المخاوف حيال الإجراءات والقيود التنظيمية فى أكبر سوق رقمية فى العالم ،حيث كانت هناك آمال كبيرة منعقدة للموافقة على هذا النوع من الصناديق من أجل زيادة الاهتمام بالاستثمار فى تلك الفئة من الأصول الجديدة.

قال محلل العملات الرقمية البارز فى تليفزيون CNBC " بريان كيلي" أن هناك حاجة لصناديق البتكوين المتداولة فى البورصة لتطوير النظام الإيكولوجي.

وقلل من الحاجة القوية لتلك الصناديق فى تلك الفترة الزمنية ، بفضل وجود شركات مثل Fidelity و Ameritrade تساعد فى شراء البتكوين من خلال حساب وساطة عادي.

تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير لدون 66.5% ، والتي تعد أدنى مستوى منذ أوائل آب/أغسطس الماضي ، مع زيادة تحول تركيز المستثمرين إلى عملات رئيسية أخرى مثل الايثريوم والربيل.

خاصة بعدما أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع فى الولايات المتحدة CFTC عن اعتبار العملة المشفرة "الايثريوم" سلعة يتم التعامل معها على هذا الأساس.