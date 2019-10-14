شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلي عن ذروة 4 أشهر والأنظار على المحادثات المكثفة حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، للمرة الأولى خلال ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، متخليا عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، يأتي هذا وسط متابعة المستثمرين عن كثب المحادثات المكثفة بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي حول "بريكست" ،بهدف التوصل لاتفاق يمنع الخروج الفوضوي قبل الموعد النهائي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.2555$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2625$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2644$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 1.7% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.2706$ ،بعد تطورات إيجابية حول أزمة الحدود الأيرلندية التي تعيق التوصل لاتفاق نهائي حول "بريكست".

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بأكثر من 2.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، بفضل تزايد آمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق.

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وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على عقد جولة أخرى من المفاوضات المكثفة مع الحكومة البريطانية فى محاولة لكسر الجمود وتأمين اتفاق نهائي قبل الموعد النهائي للانفصال البريطاني فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وعقد مفاوض الاتحاد الأوروبي "ميشيل بارنييه" ونظيره البريطاني "ستيفن باركلي" يوم الخميس فى بروكسيل ما وصفه الجانبان بالاجتماع البناء ،وقال رئيسا وزراء بريطانيا و أيرلندا إنهما عثرا على طريق لاتفاق محتمل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم الأحد أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق فى اللحظات الأخيرة ،مع استمرار المحادثات المكثفة مع بروكسيل ،لمحاولة تجنب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بحلول نهاية هذا الشهر.

وقالت بريطانيا إنه سيكون هناك مزيد من المحادثات يوم الاثنين على أمل التوصل لاتفاق فى الوقت المناسب مع قادة الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه فى قمة المقرر عقدها فى بروكسيل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الأحد إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام بيه ،قبل استئناف المحادثات فى وقت لاحق اليوم ،وفى حالة التوصل لأي اتفاق هناك عقبة كبيرة ألا وهي إقناع البرلمان البريطاني المنقسم بشدة للتصديق على الاتفاقية.